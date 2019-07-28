Брали сигареты и сейфы: в Волгоградской области членам «сетевой банды» вынесут приговор

Расследования 28.07.2019 11:48
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28.07.2019 11:48
Волгоградские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, совершавшей кражи из магазинов одной торговой сети. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с апреля по июнь 2018 года пятеро жителей Среднеахтубинского, Кумылженского, Иловлинского районов области и г. Волгограда в возрасте от 21 до 26 лет сплотились в организованную группу для совершения краж. Объектами своих нападений они избрали продуктовые магазины одной из торговых сетей, действующих в регионе.
Налетчики использовали черные маски, портативные радиостанции и инструменты, с помощью которых вскрывали замки дверей либо окон подсобных помещений торговых точек. При совершении краж двое мужчин забирали сейфы с наличными, дорогостоящие продукты и сигареты. Остальные находились с внешней стороны здания для подачи сигнала о приближающейся опасности. Помимо этого, дважды для участия в кражах членами организованной группы привлекались двое несовершеннолетних жителей Волгограда.
Всего за два месяца злоумышленниками было совершено 12 нападений, из которых в 9 случаях им удалось похитить свыше 1 миллиона рублей. Кражам подверглись магазины, расположенные на территории Кумылженского, Ленинского, Светлоярского, Фроловского, Иловлинского, Городищенского, Чернышковского, Суровикинского районов области и Красноармейского, Тракторозаводского районов Волгограда.
В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, 15 июня 2018 года сотрудниками полиции незаконная деятельность организованной группы была пресечена.
Вину в содеянном фигуранты признали частично. В ходе расследования данного дела сотрудниками следствия допрошено свыше 30 свидетелей, с целью доказательства вины подозреваемых произведено более 30 дактилоскопических и трасологических судебных экспертиз. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Кумылженского района Волгоградской области. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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