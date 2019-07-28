В Волгоградской области четверо детей пострадали в ДТП на дорогах

Происшествия 28.07.2019 10:37
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28.07.2019 10:37
Сразу несколько ДТП, в которых пострадали дети, случились за прошедшие сутки в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, в Еланском районе водитель «ВАЗ-21099» сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок доставлен в больницу.
В Городищенском районе 40-летний водитель, управляя автомашиной «Санг Енг Актион» на 663 км. ФАД Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущей автомашиной «Вольво FM9» и совершил столкновение. В результате ДТП 9-летняя пассажирка «Санг Енг Актион» доставлена в медучреждение. В Среднеахтубинском районе 71-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Колеос» напротив дома № 14 по ул. Придорожная поселка Госпитомник, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнюю девочку. В результате ДТП пешеход получила травмы.В Кировском районе Волгограда 26-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Калина» на перекрестке по ул. Лимоновая и ул. Шекспира, не уступил дорогу транспортным средствам пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка и совершил столкновение с автомашиной «Форд Мондео». 5-летний пассажир автомашины «Форд Мондео» попал в больницу.
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