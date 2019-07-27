Общество

В Волжском родители назвали малыша в честь основателя города

Общество 27.07.2019 19:36
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27.07.2019 19:36


В юбилейную неделю 65-летия Волжского  в числе зарегистрированных имен новорожденных было и имя Федор. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города,  символично, что это имя родители дали юному волжанину в дни празднования юбилея Волжского, основателем которого является тезка – Федор Георгиевич Логинов.
Среди имен, внесенных в книгу регистрации новорожденных в Волжском на этой неделе, есть также Ева-Мария, Мирон, Алексей, Самат, Полина, Арина, Всеволод, Виджай, Даниил, Маргарита, Беатриса, Матвей, Виктория, Татьяна, Алиса, София, Илья, Ангелина, Юлия, Дастам, Карина, Михаил и Лика. Эти юные волжане вместе со своими родителями и семьей новорожденного Федора отмечают 65 год рождения Волжского. 
Напомним, в эти минуты в Волжском в парке «Волгоградгидростроитель» проходит концерт, скоро на сцену выйдет известная певица Лариса Долина. Звезда российской эстрады уже выступила сегодня с концертом в ДК "Октябрь". Завтра на площади Ленина для волжан споет Дима Билан. Ожидается, что на концерт на открытой площадке могут прийти около 30 тысяч человек. 

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