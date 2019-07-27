Общество

«Плевали и пачкали фекалиями»: в Волгограде суд разбирался в «вонючей» истории жильцов многоквартирного дома

Общество 27.07.2019 17:56
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27.07.2019 17:56


Пожилая жительница одного из многоквартирных домов в Кировском районе Волгограда в одночасье стала «доктором зло» после того, как кто-то из соседей расклеил в подъезде объявления с информацией о том, что она делает по ночам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление райсуда, к ответственности за клевету женщина пыталась привлечь свою соседку, но мировой суд ей отказал в связи с тем, что не удалось установить само событие преступления. Апелляционная инстанция, куда была подана жалоба, оставила решение без изменения.
Согласно материалам дела, весной этого года на дверцах электрических щитков на лестничных площадках дома кто-то расклеил объявления, где было написано, что «миловидная на первый взгляд старушка, которая не дает спокойно жить всему подъезду, бродит по ночам, плюет на двери, мажет фекалиями стены, рисует кресты и черепа на почтовых ящиках...». Объявления были распечатаны на принтере и приклеены к щиткам скотчем.
Сама «героиня» этого объявления, а также несколько соседей якобы видели в дверные глазки, как обвиняемая в клевете расхаживала по подъезду и что-то клеила на щитки. На суде женщина категорически заявила, что она такого не делала, так как конфликтов с соседями у нее нет. Сама она слышала от других жильцов жалобы на то, что кто-то действительно пачкает двери воском, фекалиями и рисует кресты. Однажды газету с фекалиями обнаружила и она сама в детской коляске, которую оставляет на первом этаже в подъезде дома. Женщина заявила суду, что объявлений никаких она не писала, потому что не знает, кто подбросил ей фекалии в коляску. Также выяснилось, что у нее нет принтера, где можно было бы распечатать подобного рода объявление.
Однако в апелляционной инстанции потерпевшая настаивала на том, что ее оклеветала именно соседка, требовала ее наказать по всей строгости закона. Рассмотрев все материалы дела, суд посчитал, что оправдательный приговор законный и оснований для его отмены нет. Потерпевшей пояснили, что бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения, в данном случае – частного обвинителя. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК, толкуются в его пользу. А сомнений, как выяснилось из материалов дела, у суда было достаточно.
Так, один из свидетелей сообщил, что однажды видел в дверной глазок, как сама потерпевшая капала воском от горящей свечи на его входную дверь. Мужчина хотел поговорить с соседкой, однако та быстро ретировалась в свою квартиру.
Жильцы также сообщили суду, что в марте прошлого года вынуждены были даже обращаться к участковому, так как их двери постоянно кто-то оплевывал и обмазывал фекалиями. На суде также был опрошен и участковый, который сообщил, что действительно на потерпевшую поступали жалобы, и он провел с ней беседу. Также полицейский сообщил, что вскоре к нему обратилась и сама потерпевшая, сообщив о появившихся объявлениях, порочащих ее честь и достоинство. По этому поводу им также была проведена беседа с жителями подъезда, которые пояснили, что не знают, кто мог это сделать. Участковым было вынесено постановление о передаче сообщения о преступлении частного обвинения мировому судье. Тот в свою очередь, учитывая противоречивые показания свидетелей, принял решение оправдать обвиняемую в клевете.

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