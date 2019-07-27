Расследования

Медсестра из Волгоградской области отвоевала свой кусок земли у чиновников

Расследования 27.07.2019 11:25
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27.07.2019 11:25


Городищенский районный суд отказал в иске прокуратуры об «истребовании земельного участка из чужого незаконного владения», который был подан к  Светлане Васильевой. Об этом рассказала ИА «Высота 102» сама «захватчица». Именно в таком качестве представила прокуратура обычную медсестру из Волгоградской области. Требования надзорного органа по изъятию участка активно поддерживали в суде и чиновники администрации Городищенского района. Решение суда пока не вступило в законную силу и Светлана Васильева не исключает возможности, что чиновники и прокуратура его обжалуют. При этом районный суд уже удовлетворил десятки исков об изъятии земельных участков у других жителей области – бюджетников, многодетных и ветеранов боевых действий. 
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало об этой вопиющей истории в материале "Назвали нас "захватчиками": в Волгоградской области у многодетных и бюджетников отнимают землю". С 2009 по 2015 годы люди получали участки в поселке Степной, выделенные по решению бывшего главы Россошенского сельского поселения Петра Шляхова. Потом выяснилось, что постановления были поддельными. Сам Шляхов в 2017 году был осужден за превышение полномочий и служебный подлог. Но обладатели 45 участков даже не подозревали, что с их землей какие-то проблемы. За эти годы многие уже успели там построиться, кто-то поставил  гараж, кто-то – домик. Под «каток» попала и медсестра Светлана Васильева, которая получила участок еще двадцать лет назад, когда Шляхова даже не было в сельской администрации. 
И Светлана Васильева, и те, кто получал землю позднее, считают себя добросовестными приобретателями участков. Люди недоумевают, почему прокуратура не потребовала от Шляхова возмещения ущерба. Они также предлагали внести в бюджет района стоимость участков. Но навстречу им так и не пошли. При этом многие уже понесли серьезные затраты, чтобы провести на участки воду, свет и возвести строения. 
Между тем, обвиненные  в захвате чужой земли  намерены обжаловать решения Городишенского районного суда.  Некоторые уже заявили, что не отдадут свою землю, несмотря ни на что.

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