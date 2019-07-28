Волгоградца отправили в колонию за удары по капоту чужого авто

Расследования 28.07.2019 06:14
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28.07.2019 06:14
К году лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Красноармейского района за умышленное повреждение чужого автомобиля из хулиганских побуждений. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
По материалам дела, объектом внезапной агрессии мужчины, который находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, стал чужой автомобиль, припаркованный во дворе. Подсудимый подошел к авто и нанес не менее пяти ударов кулаками по крышке моторного отсека. В результате на капоте образовались вмятины и другие повреждения. Ущерб был оценен в 18550 рублей. Дело по ходатайству подсудимого рассматривалось в особом порядке - без проведения судебного следствия. Тем не менее у мужчины есть право на обжалование приговора в апелляционной инстанции.
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