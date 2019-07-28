Расследования

Волгоградца отправили в колонию за удары по капоту чужого авто

Расследования 28.07.2019 06:14
285 0
28.07.2019 06:14


К году лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Красноармейского района за умышленное повреждение чужого автомобиля из хулиганских побуждений. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
По материалам дела, объектом внезапной агрессии мужчины, который находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, стал чужой автомобиль, припаркованный во дворе. Подсудимый подошел к авто и нанес не менее пяти ударов кулаками по крышке моторного отсека. В результате на капоте образовались вмятины и другие повреждения. Ущерб был оценен в 18550 рублей. Дело по ходатайству подсудимого рассматривалось в особом порядке - без проведения судебного следствия. Тем не менее у мужчины есть право на обжалование приговора в апелляционной инстанции.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»
03.07.2019 13:28
24043 47
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда
25.07.2019 11:46
20617 43
"Виновны": в Волгограде суд вынес приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетском и снял подозрения с газовиков
01.07.2019 18:04
15152 16
Расследования
27.07.2019 11:25
Расследования 27.07.2019 11:25
9948 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.07.2019 16:58
Расследования 26.07.2019 16:58
4990 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.07.2019 15:56
Расследования 26.07.2019 15:56
8106 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.07.2019 13:15
Расследования 26.07.2019 13:15
1077 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.07.2019 10:38
Расследования 26.07.2019 10:38
18435 22 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.07.2019 15:27
Расследования 25.07.2019 15:27
8483 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.07.2019 14:14
Расследования 25.07.2019 14:14
7233 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.07.2019 11:46
Расследования 25.07.2019 11:46
20617 43 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.07.2019 10:06
Расследования 24.07.2019 10:06
5578 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.07.2019 08:48
Расследования 24.07.2019 08:48
6791 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 16:30
Расследования 23.07.2019 16:30
2106 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 16:24
Расследования 23.07.2019 16:24
11120 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 15:50
Расследования 23.07.2019 15:50
5117 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 14:47
Расследования 23.07.2019 14:47
12070 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.07.2019 14:51
Расследования 22.07.2019 14:51
10155 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

06:14
Волгоградца отправили в колонию за удары по капоту чужого автоСмотреть фотографии
20:52
«Скоро 65? А не скажешь»: Лариса Долина два раза зажгла на юбилее ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
В Волжском родители назвали малыша в честь основателя городаСмотреть фотографии
17:56
«Плевали и пачкали фекалиями»: в Волгограде суд разбирался в «вонючей» истории жильцов многоквартирного домаСмотреть фотографии
14:16
В Волгоградской области бойцы ЮВО собрали «урожай» исторических находокСмотреть фотографии
14:15
Чиновники заставляют компанию-банкрота из Самары вернуться на главные дороги ВолгоградаСмотреть фотографии
13:17
Волгоградский облизбирком допустил единороссов и "пенсионеров" к выборамСмотреть фотографии
11:49
В Волгоград из Москвы доставили иностранца, подозреваемого в обмане 30 студентов из Индии и КитаяСмотреть фотографии
11:25
Медсестра из Волгоградской области отвоевала свой кусок земли у чиновниковСмотреть фотографии
11:04
Мошенник обманул врача из Урюпинска на 1,6 млн рублейСмотреть фотографии
10:51
На въезде в Волжском установили 8-метровый поклонный крест с мозаикойСмотреть фотографии
06:25
В Волгоградской области появился долгострой для детей-сиротСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде 304 лейтенанта полиции начинают новую жизнь Смотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Избирком «оптом» зарегистрировал сразу 4 кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде секретарь обкома КПРФ «сколачивает» капитал на ценных бумагах и золоте Смотреть фотографии
16:58
Суд арестовал предполагаемого виновника гибели супругов из Пермского края в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде у главы стройфирмы арестовали имущество за неуплату налоговСмотреть фотографии
15:38
Россельхозбанк поддерживает экспортеров Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:37
Депутат от Волгоградской области Анна Кувычко – об итогах работы в Госдуме РФ за полгода и о планах на лето Смотреть фотографии
15:37
"Русал" во втором квартале текущего года увеличил производство алюминия до 938 тысяч тоннСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области разоблачили мошенника в рясеСмотреть фотографии
12:45
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
12:38
В Волжском отменили два юбилейных мероприятия из-за непогодыСмотреть фотографии
12:29
В Волгоградской области в подъезде дома умерла 16-летняя школьницаСмотреть фотографии
12:23
Новое жилье в ипотеку: еще доступнееСмотреть фотографии
12:10
Спикера Госдумы Вячеслава Володина ждут в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:55
Регуправление Росреестра открестилось от проблем приговоренного к сносу жилого дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:38
Водитель из Башкирии задержан по делу о гибели семейной пары в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
Под Волгоградом поймали более десятка иностранцев-нелегаловСмотреть фотографии
09:14
В многоэтажке в Волгограде из газовых конфорок забили фонтаны водыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 