Волгоградца отправили в колонию за удары по капоту чужого авто





К году лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Красноармейского района за умышленное повреждение чужого автомобиля из хулиганских побуждений. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По материалам дела, объектом внезапной агрессии мужчины, который находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, стал чужой автомобиль, припаркованный во дворе. Подсудимый подошел к авто и нанес не менее пяти ударов кулаками по крышке моторного отсека. В результате на капоте образовались вмятины и другие повреждения. Ущерб был оценен в 18550 рублей. Дело по ходатайству подсудимого рассматривалось в особом порядке - без проведения судебного следствия. Тем не менее у мужчины есть право на обжалование приговора в апелляционной инстанции.



