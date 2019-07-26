Расследования

Суд арестовал предполагаемого виновника гибели супругов из Пермского края в ДТП под Волгоградом

Расследования 26.07.2019 16:58
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26.07.2019 16:58


Дубовский районный суд сегодня арестовал на 2 месяца 68-летнего водителя из Башкирии, которого следствие считает виновным в смертельном столкновении автобуса и иномарки, в результате чего погибла семейная пара из Пермского края. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. 

Напомним, 23 июля на 574 км федеральной автодороги "Сызрань–Саратов–Волгоград" на территории Дубовского района произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись автомобиль "Kia Sportage", которым управляла 29-летняя жительница Пермского края, и рейсовый автобус. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир иномарки - супруг женщины, скончались до приезда скорой помощи, их 5-летняя дочь была доставлена с множественными травмами в больницу.
Погибшие вместе с дочерью направлялись на отдых на побережье Черного моря. Следователи установили, что водитель автомашины "Toyota" из Башкирии нарушил правила дорожного движения, совершил касательное соприкосновение с автомашиной "Kia Sportage", тем самым спровоцировав водителя "Kia" выезд на полосу встречного движения и лобовое столкновение с автобусом. Известно, что он даже не заметил столкновения и продолжил путь. Его остановили очевидцы аварии через 10 км и заставили вернуться к месту ДТП. Он тоже вместе со своей семьей направлялся к морю. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. 

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