Экономика

Россельхозбанк поддерживает экспортеров Волгоградской области

Экономика 26.07.2019 15:38
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26.07.2019 15:38


Активизация внешнеэкономических связей, двукратное увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции – важнейшие государственные  задачи, которые стоят перед аграриями Волгоградской области в 2019 году. 
В целях поддержки развития экспортеров региона на базе Волгоградской Торгово-промышленной палаты Россельхозбанк (РСХБ) организовал круглый стол на тему «Внешнеэкономическая деятельность 2019-2020: перспективы, цели и инструменты», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
В работе мероприятия приняли участие заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Марина Морозова, представители бизнес-сообщества региона, руководство и сотрудники РСХБ.
Основной темой для дискуссии стали меры государственной поддержки и программы кредитования предприятий АПК с экпортноориентированной деятельностью.
Сегодня Россельхозбанк активно работает  над тем, чтобы условия для ведения бизнеса на внешних рынках были максимально комфортными: предприятия-экспортеры сельхозпродукции могут без комиссий открывать и вести счета с использованием дистанционного банковского обслуживания, делать переводы в рублях и иностранной валюте, а также выполнять  функции агента валютного контроля.
Для поддержки экспортеров продукции АПК в банке успешно функционирует Центр компетенций по обслуживанию внешнеэкономической деятельности (ВЭД), оказывающий консультационную поддержку клиентам. Специалисты Центра помогут составить и провести экспертизу внешнеторговых контрактов, текстов банковских гарантий и аккредитивов, осуществить расчеты в форме аккредитива и инкассо.
«Сегодняшняя встреча позволила построить диалог между представителями бизнеса, которые уже активно присутствуют на внешних рынках и теми предприятиями, кто только задумывается о ведении внешнеэкономической деятельности. В банке действует  ряд преференций для компаний АПК, ведущих экспортную деятельность и мы готовы в любое время оказать экспертную поддержку по вопросам ВЭД», — отметил в своем выступлении заместитель директора Волгоградского представительства РСХБ Юрий  Гаврилов.

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