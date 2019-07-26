Экономика

"Русал" во втором квартале текущего года увеличил производство алюминия до 938 тысяч тонн

Экономика 26.07.2019 15:37
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26.07.2019 15:37


"Русал" во втором квартале текущего года произвел на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом алюминия. Его объем составил 938 тыс. тонн.
Как сообщает ИА «Высота 102», эти цифры представлены в отчете об операционных результатах компании, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.
Как отмечается в отчете, вырос и объем продаж алюминия   - во  2  квартале  2019 года  продажи составили  1  082  тыс. тонн, что 20,8% больше по сравнению с предыдущим кварталом 
При этом  средняя цена реализации алюминия снизилась  на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом  –  до 1 970  долларов  США  за  тонну. 

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