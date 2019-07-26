



"Русал" во втором квартале текущего года произвел на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом алюминия. Его объем составил 938 тыс. тонн.

Как сообщает ИА «Высота 102», эти цифры представлены в отчете об операционных результатах компании , распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.

Как отмечается в отчете, вырос и объем продаж алюминия - во 2 квартале 2019 года продажи составили 1 082 тыс. тонн, что 20,8% больше по сравнению с предыдущим кварталом