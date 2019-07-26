В Волгоградской области разоблачили мошенника в рясе

Общество 26.07.2019 12:51
3449 16
26.07.2019 12:51
Несколько жителей станицы Добринской в Урюпинском районе пострадали от действий некого гражданина Михаила Романенко, который выдает себя за священника. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает Волгоградская епархия РПЦ. Обманутые люди, поверившие мошеннику в рясе, обратились с жалобами в Урюпинскую епархию.
Выяснилось, что гражданин Михаил Романенко уже несколько лет орудует в этих краях. В сообщении, опубликованном на сайте храма Архангела Михаила Урюпинской епархии, сказано, что в течение нескольких лет лишенный священнического сана Михаил Романенко крестил детей, совершал богослужения, отпевал умерших. "Гражданин Михаил, будем именовать его так, смущает народ Божий, клевещет на Церковь Христову, а главное - совершает богослужения у себя на дому, отпевает и крестит маленьких детей, — сообщают очевидцы. — Поначалу местные жители станицы верили "священнику", но, как только им были высказаны слова, что не стоит посещать другие церкви кроме этого молитвенного домика, тут то и почувствовали неладное".
Согласно официальным данным Волгоградской епархии, еще в 2008 году иерея Михаила Романенко извергли из сана, как священнослужителя РПЦ за нарушение церковных правил. Тогда правящий архиерей митрополит Волгоградский и Камышинский Герман запретил ему совершать богослужения и священнодействия. Запрет, как выяснилось, не помешал гражданину Михаилу изображать из себя священника, а заодно брать с верующих деньги.
"Искренне просим гражданина Михаила Романенко не вводить людей в заблуждение, не совершать обряды, не имеющие никакой силы", — пишут в коллективном письме жители станицы и священник церкви Михаила Архангела Алексей Голоколенов.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
55340 0
10.07.2019 18:38
29517 0
14.07.2019 06:09
20055 0
В Волжском отменили два юбилейных мероприятия из-за непогоды26.07.2019 12:38
Регуправление Росреестра открестилось от проблем приговоренного к сносу жилого дома в Волгограде26.07.2019 11:55
В Волгоградской области прокуроры поставили на место "запутавшегося" чиновника26.07.2019 08:11
Непогода накроет Волгоград: коммунальщики приведены в повышенную готовность25.07.2019 12:23
В Волгограде мэрия взяла под контроль продажу арбузов и дынь25.07.2019 11:33
«Искусство против пластика»: на фестивале «Берег» соберут панно из пластиковых крышек25.07.2019 10:39
В Волгограде за реконструкцию парка им. Гагарина берется местный подрядчик25.07.2019 09:51
Жителей села в Волгоградской области перед выборами избавили от транспортных мучений24.07.2019 15:17
Дворец спорта в Волгограде «окутают сетями» почти за 33 млн рублей24.07.2019 15:05
Студенты ИАиС ВолгГТУ уже с третьего курса совмещают обучение и работу по специальности на предприятиях Волгограда24.07.2019 14:27
Круговую развязку на Центральной набережной избавят от пластиковых баков23.07.2019 18:30
В Волгоградской области в город без тротуаров приходит большой дорожный ремонт23.07.2019 17:15
В Волгограде продолжаются удивительные изменения в парке у «Авангарда»23.07.2019 13:01
В Волгоградской области больному раком инвалиду не дали бесплатных лекарств23.07.2019 13:00
Грустное творчество жителя Волгограда взбодрило УК и жилинспекцию23.07.2019 12:05
Реклама