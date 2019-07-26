В Волгоградской области разоблачили мошенника в рясе





Несколько жителей станицы Добринской в Урюпинском районе пострадали от действий некого гражданина Михаила Романенко, который выдает себя за священника. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает Волгоградская епархия РПЦ. Обманутые люди, поверившие мошеннику в рясе, обратились с жалобами в Урюпинскую епархию.

Выяснилось, что гражданин Михаил Романенко уже несколько лет орудует в этих краях. В сообщении, опубликованном на сайте храма Архангела Михаила Урюпинской епархии, сказано, что в течение нескольких лет лишенный священнического сана Михаил Романенко крестил детей, совершал богослужения, отпевал умерших. "Гражданин Михаил, будем именовать его так, смущает народ Божий, клевещет на Церковь Христову, а главное - совершает богослужения у себя на дому, отпевает и крестит маленьких детей, — сообщают очевидцы. — Поначалу местные жители станицы верили "священнику", но, как только им были высказаны слова, что не стоит посещать другие церкви кроме этого молитвенного домика, тут то и почувствовали неладное".

Согласно официальным данным Волгоградской епархии, еще в 2008 году иерея Михаила Романенко извергли из сана, как священнослужителя РПЦ за нарушение церковных правил. Тогда правящий архиерей митрополит Волгоградский и Камышинский Герман запретил ему совершать богослужения и священнодействия. Запрет, как выяснилось, не помешал гражданину Михаилу изображать из себя священника, а заодно брать с верующих деньги.

"Искренне просим гражданина Михаила Романенко не вводить людей в заблуждение, не совершать обряды, не имеющие никакой силы", — пишут в коллективном письме жители станицы и священник церкви Михаила Архангела Алексей Голоколенов.



