Газетный киоск

Служба безопасности Украины задержала танкер, принадлежавший волгоградской компании

Газетный киоск 25.07.2019 17:04
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25.07.2019 17:04


Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma в Измаильском порту в Одесской области. Готовится ходатайство для ареста судна. 
Как удалось выяснить журналистам ИА «Социнформбюро», задержанный танкер ранее принадлежал волгоградской компании ООО "Волго-Донское судовое агентство", которой владеет Закутнев Олег Сергеевич. Фирма находится в стадии ликвидации. Известно, что Закутнев также является учредителем ООО "АЗОВТРАНСТЕРМИНАЛ". Эта организация зарегистрирована в Ростове и тоже ликвидируется. Более того, сам учредитель тоже проходит стадию банкротства, как физическое лицо.
Конкурсный управляющий ООО "Волго-Донское судовое агентство" Андрей Медведев сообщил, что в январе 2019 года задержанное судно было продано компании "Альтамар — Шиппинг", зарегистрированной в Геленджике.
"Дальнейшую судьбу танкера отследить оказалось невозможным. В феврале танкер был в Керчи. Он может остаться у "Альтамара", а может быть перепродан", — сказал Андрей Медведев.
Причиной задержания танкера, как сообщается, стало "блокирование украинских кораблей" в ноябре 2018 года. В СБУ пояснили, что с помощью задержанного танкера спецслужбы России остановили и захватили украинские военные корабли вместе с членами экипажа.
В сообщении СБУ уточняется, что в порт Измаил судно зашло под именем Nika Spirit. Опознать в нем танкер Neyma удалось по идентификационному номеру Международной морской организации. В ведомстве считают считают, что его переименовали, чтобы скрыть участие в прошлогодней операции. Судно уже обыскали, изъяли документы, записи радиопереговоров и бортовых журналов, допросили членов команды.
Фото: скрин с 24tv.ua

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