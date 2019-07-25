



Россельхозбанк увеличит кредитную поддержку малого и среднего бизнеса Волгоградской области до конца 2019 года. Об этом сообщил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков в ходе рабочего визита в регион.

Россельхозбанк работает в Волгоградской области с 2001 года. В настоящее время на территории региона действует 28 точек продаж Банка. Как пояснила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в планах РСХБ нарастить объемы финансирования МСБ, в частности за счет активного участия Банка в реализации Федеральной подпрограммы, направленной на поддержку эффективной работы малых форм хозяйствования на территории региона. Банк предлагает аграриям весь спектр банковских услуг, включая новые продукты и льготные программы кредитования.

По данным Минсельхоза России, область входит в первую десятку регионов страны по производству зерна, масличных культур, овощей и бахчевых. При этом сохраняется высокая доля мелкотоварного производства.

«Поддержка небольших хозяйств — приоритетная задача Россельхозбанка. Мы понимаем нужды аграриев и предлагаем эффективные финансовые инструменты. Например, на территории региона работает льготная программа кредитования членов АККОР по сниженной процентной ставке. Мы рассчитываем, что воспользоваться выгодными условиями льготной программы сможет каждый фермер», — отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков.



