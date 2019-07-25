В Волгограде огласили приговор виновнику ДТП с тремя погибшими

Расследования 25.07.2019 15:27
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25.07.2019 15:27
К 6 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 21-летний житель Волгограда за ДТП, в котором погибли три человека. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение сегодня огласил Тракторозаводский районный суд. Виновник аварии также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 3 лет. Судом удовлетворены и исковые требования о взыскании в пользу троих потерпевших компенсации морального вреда в сумме 1 млн рублей по каждому иску.
Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения. Трагедия, напомним, произошла 12 января этого года на перекрестке улиц Дегтярева и Шурухина.
Следствием и судом установлено, что 21-летний водитель "Лады Гранты" не справился с управлением и врезался в остановившуюся на светофоре "ГАЗель", которую отбросило на "Chery Tiggo". В результате столкновения на месте аварии погибли пассажиры “Лады”- двое парней 21 и 24 лет и 17-летняя девушка.
Сначала водитель "Лады" утверждал, что за рулем был не он, а его погибший товарищ. Но после генетической, автотехнической, криминалистической, биологической и экспертизы ДНК полицейские опровергли его слова. К тому же нашлись свидетели, которые видели, как после столкновения водитель пересел на заднее сидение. Также выяснилось, что в момент ДТП он был пьян.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину в содеянном мужчина полностью признал. Приговор в законную силу не вступил.
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