Общество

Непогода накроет Волгоград: коммунальщики приведены в повышенную готовность

Общество 25.07.2019 12:23
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25.07.2019 12:23


Ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, дорожно-коммунальные службы муниципалитета приведены в повышенную готовность.
По сообщению ФГБУ "Волгоградский ЦГМС", в ближайшие часы с сохранением до конца суток 25 июля, а также 26,27 и 28 июля в отдельных муниципальных районах Волгоградской области, включая Волгоград, ожидаются ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. На данный час все это уже наблюдают жители Калачевского района, согласно карте метеоявлений по данным доплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ).
Отмечается, что ремонтные и аварийные бригады в Волгограде готовы к немедленному реагированию на нештатные ситуации, установлено дополнительное дежурство всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность областного центра, проверен технический запас необходимых материалов и оборудования.
МЧС Волгоградской области и администрация Волгограда призывает жителей в условиях неблагоприятной погоды проявлять максимальную осторожность. Находясь на улице, обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения, не оставлять без присмотра детей и отменить по возможности дальние поездки. Автомобили следует оставлять в безопасном месте вдали от деревьев, балконов домов, ненадежных конструкций. В связи с ожидаемым шквалистым ветром и грозой специалисты не исключают возможных сбоев на наружных инженерных сетях.

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