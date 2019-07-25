Общество 25.07.2019 10:39
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25.07.2019 10:39
Уникальная картина из пластиковых крышек, символизирующая Волгоградскую область, будет собрана 24 августа на фестивале «Берег». Об этом ИА "Высота 102"сообщили коллеги ИА «Социнформбюро», заметив, что акция пройдет в рамках проекта «Искусство против пластика».
Координатор проекта Оксана Бабижаева предлагает всем неравнодушным заняться сбором материала для панно: «Наша главная задача – показать колоссальный объем пластика, который мы с вами, жители миллионного города производим ежедневно. За месяц мы постараемся собрать достаточное количество пластиковых крышек для того, чтобы изготовить панно размером 2 на 4 метра. На мероприятии, помимо панно, детям, а также взрослым будет предложено сделать несколько видов творческих поделок из крышечек. Если крышечек будет собрано очень много, то излишки переработают во вторсырье на заводе «Дубль ПЭТ».
Пластиковые крышки можно будет сдать в сети «СушиВесла», «БлинБери», «Кстати, Кофе», а также в магазинах «Вкусно и Полезно». Здесь установят специальные контейнеры из крафт-картона. Адреса приёма пластиковых крышек можно найти на сайте фестиваля молодежи «Берег».
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», фестиваль молодежи «Берег» по традиции пройдет в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена» 24 августа. Здесь появятся сразу несколько музыкальных сцен, будут работать лекторий, зона киберспорта, театральная сцена и фудкорт.
Уже известно, что хедлайнерами мероприятия станут Гречка, 7Б и Хлеб. Также в фестивале примут участие Atika, Night live project, The Puhoviks, Drama Queen, dj G, Zombie cats, дуэт Кальнов / Саврасов, Dis/Cor/.
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