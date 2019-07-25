В Волгограде пассажирка вывалилась из маршрутки на дорогу

Происшествия 25.07.2019 10:21
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25.07.2019 10:21
Необычный дорожный инцидент произошел с участием маршрутки в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне вечером 33-летняя пассажирка облокотилась на дверь транспортного средства и выпала на проезжую часть. За рулем автомобиля "ГАЗ-А64Р42", который двигался по ул. Ополченской со стороны пр. Ленина, находился 30-летний водитель. Дорожное происшествие случилось напротив дома №33. В результате ДТП пассажирка была госпитализирована.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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