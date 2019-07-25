Расследования

Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда

Расследования 25.07.2019 11:46
17618 30
25.07.2019 11:46


Только что в Дзержинском районном суде Волгограда началось слушание административного дела в отношении сына генерала Михаила Музраева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Музраев-младший сегодня снова не пришел на заседание, которое прежде было отложено из-за его отсутствия. Причину очередной неявки его в суд не огласили. Сотрудник ФСБ и адвокат выступили с ходатайством о запрете съемки, так как оперативных сотрудников снимать нельзя. Адвокат просил допустить СМИ только на оглашение судебного решения. Их ходатайство было удовлетворено и СМИ попросили выйти из зала.
Точку в рассмотрении дела судья Елена Гринченко сегодня так и не поставила - по ходатайству защитника в заседании был объявлен перерыв. Следующее слушание состоится 6 августа.
Михаил Музраев-младший проходит по делу, возбужденному в рамках ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов Федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей). Данной статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Согласно материалам административного дела, во время обысков по месту жительства мужчина пытался оказать физическое воздействие на сотрудника спецподразделения ФСБ. Сын экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области ранее работал следователем в Москве.
Генерал-лейтенант Михаил Музраев с 11 июня находится под арестом в московском изоляторе «Лефортово». Заслуженный следователь, имеющий государственные награды, в последнее время являвшийся советником главы СК России Александра Бастрыкина, обвиняется в терроризме и незаконном хранении оружия. Дело ведет следственное управление ФСБ. Следствие полагает, что он причастен к поджогу дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Сам Музраев свою вину не признает.

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