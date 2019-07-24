



Сегодня в 18.00 избирком Волгоградской области завершил прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Трое из восьми выдвиженцев не предоставили необходимое количество подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в избиркоме области. Кандидат от партии «Яблоко» Дмитрий Любитенко сегодня принес в комиссию 22 подписи вместо 228. Выдвиженец от «Национального курса» Владимир Поляков также явился, но не предоставил ни одного подписного листа. Представитель «Партии ветеранов России» Виктор Левчук и вовсе не порадовал комиссию своим визитом. Таким образом, трое данных кандидатов покидают предвыборную гонку.

Остальные пятеро человек предоставили избиркому документы для регистрации. Сегодня было выдано первое удостоверение кандидата, которое получил действующий губернатор, выдвиженец от «Единой России» Андрей Бочаров. По остальным претендентам облизибирком примет решение в ближайшее время. Это Эдуард Давыдовский («Партия пенсионеров»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полещук («Справедливая Россия) и Владимир Рублев (ЛДПР).