Сбербанк запустил информационные каналы в Сбербанк Онлайн

Экономика 24.07.2019 13:58 Реклама
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24.07.2019 13:58
В приложении «Сбербанк Онлайн» появились информационные каналы с уникальным контентом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, они доступны в сервисе «Диалоги», где теперь можно не только удобно отправлять деньги и переписываться в формате чатов, но и читать интересные посты.
На старте можно подписаться на пять каналов на разные темы: «Финансы и технологии» (актуальные новости, аналитика и самые яркие запуски индустрии), «ДомКлик» (о доме, ремонте и дизайне интерьера), «Счастливый родитель» (лайфхаки для мам и пап, вопросы воспитания), «Инвестиции доходчиво» (просто об инвестировании для новичков и профессионалов), «Своё дело» (истории успеха предпринимателей и бизнесменов). В планах — запуск новых каналов от банка и партнеров.
Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка: «В прошлом году мы добавили в Сбербанк Онлайн истории, стикеры и открытки, которыми клиенты уже активно пользуются. Каналы в ʺДиалогахʺ — наш следующий эксперимент в области контент-проектов. Мы хотим не только развивать полезные сервисы, но и делиться интересной информацией в тех областях, где у нас есть экспертиза. В формате каналов делать это можно ненавязчиво и удобно для клиента».
Каналы легко найти через поиск в приложении. Они доступны в новой версии Сбербанк Онлайн для Android и iPhone. Установить и обновить мобильное приложение можно по ссылке.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Фото - с сайта www.sberbank.ru
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