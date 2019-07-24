Происшествия

«В стиле 90-х»: в Волгограде ограбили троих подростков, одному сломали челюсть

Происшествия 24.07.2019 12:38
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24.07.2019 12:38


Следственные органы ищут злоумышленников, которые напали на троих подростков в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель СО по Тракторозаводскому  району СУ СК России по Волгоградской области Денис Федюшкин, все произошло 22 июля на территории поселка Верхнезареченский. Компания молодых людей остановила троих подростков в возрасте 16 и 17 лет, которые прогуливались по поселку. Используя свое явное физическое и численное превосходство, угрожая применением силы, они стали требовать от несовершеннолетних отдать им их мобильные телефоны. Испугавшись, подростки выполнили требования.
Один из злоумышленников, увидев в фотогалерее аппарата снимок, где хозяин телефона запечатлен в форменном обмундировании полицейского, ударил 17-летнего парня кулаком в лицо, сломав ему челюсть. Свой поступок напавший объяснил негативным отношением в целом к сотрудникам правоохранительных органов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. "а,г" ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному с применением насилия), п. "д" ч.2 ст.112 УК РФ (причинением средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). 

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