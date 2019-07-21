Расследования

Канал поступления героина в Волгоградскую область перекрыт в ходе спецоперации

Расследования 21.07.2019 09:27
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21.07.2019 09:27


При силовой поддержке полицейского спецподразделения возле дома в Советском районе Волгограда задержаны двое граждан одной из среднеазиатских республик. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе личного досмотра у задержанных изъято 983 грамма приготовленного к сбыту наркотического средства.  Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра, показала, что вещество является героином.
Установлено, что наркотик  молодые люди привезли из другого региона и намеревались сбыть бесконтактным способом на территории Волгограда и Волжского.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт наркотических средств предусмотрена ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы. Кроме того, установлено, что в момент задержания подозреваемые находились с состоянии наркотического опьянения.
В настоящее время наркодилеры отбывают административный арест за употребление наркотиков. Впоследствии им будет избрана мера пресечения в виде содержания по стражей на весь срок расследования уголовного дела.

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