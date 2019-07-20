Общество

Жителей отрезанного от цивилизации хутора в Волгоградской области осчастливили расползающейся дорогой

Общество 20.07.2019 17:34
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20.07.2019 17:34


Дорогу, которая расползается под колесами и фактически непригодна для проезда транспорта, щедро «подарили» жителям власти Новоаннинского района Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» глава фермерского хозяйства из хутора Поповский Василий Плешаков, селяне находятся в недоумении от результатов работы дорожников и, главное, не понимают, каким образом администрация района приняла объект в эксплуатацию, не выявив нарушений.

 «У нас по поводу этой злополучной дороги, которую все так ждали, был даже народный сход. Раньше к хутору Поповский вела грунтовка, в непогоду по ней невозможно было проехать. Наконец, на восстановление щебеночного покрытия протяженностью 2 км из бюджета были выделены 13 с половиной миллиона рублей. Тендер выиграла компания ООО «Новострой», заказчиком строительства выступала администрация Новоаннинского муниципального района. Мы все видели, что работы велись в спешке, нарушались технологии. В результате, сейчас дорога непригодна даже для проезда легкового транспорта, не говоря уж о большегрузах. А если погода сырая – то проехать вообще невозможно. Непонятно, ради чего потрачены бюджетные миллионы», - говорит Василий Плешаков. 

Хуторяне рассказали ИА «Высота 102», что не раз обращались к главе администрации Новоаннинского района, к местным депутатам, но результата нет. Люди переживают, что скоро закончится срок выполнения подрядчиком гарантийных обязательств и хутор Поповский, в котором нет ни магазинов, ни аптек, да вообще никакой инфраструктуры, так и останется отрезанным от цивилизации. Жители считают, что администрация Новоаннинского района бездействует и не выполняет обязанности по содержанию дорог местного значения в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.  

Кстати, жители хутора Поповский очень любят перечитывать выпуск местной газеты «Авангард», где на полосе с фотографией депутата от «Единой России» Ильи Кошкарева и под многообещающим слоганом «С людьми и для людей», в том числе, сообщается о восстановлении сельской дороги.


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