



Из предвыборного списка регионального отделения ЛДПР исключен один кандидат. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, Сергей Беляевский скрыл при подаче документов наличие судимости. О «темных» пятнах в биографии выдвиженца в депутаты облдумы комиссию оповестило ГУ МВД по Волгоградской области. Полиция в обязательном порядке проверяет сведения всех кандидатов перед их регистрацией. «В соответствии с законодательством это является основанием для исключения кандидата из заверенного списка по единому избирательному округу», - пояснила начальник отдела организации избирательного процесса аппарата ИКВО Наталья Фатеева. 52-летний житель Клетского района Сергей Беляевский был включен под №2 в список кандидатов от ЛДПР по Жирновской территориальной группе №4

С одной потерей список кандидатов-списочников от ЛДПР в количестве 58 человек прошел регистрацию в избиркоме. В ближайшие время либерал-демократы получат удостоверения участников выборов. Также облизбирком зарегистрировал список кандидатов в регпарламент от КПРФ, который включает 50 человек.

Напомним, имевшие судимость кандидаты, честно об этом сообщившие избиркому, есть и в других партиях – «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».

Выборы депутатов Волгоградской облдумы пройдут 8 сентября.



