«Он без меня не проживет»: в Волгограде вдовец убил больного сына и покончил с собой





Страшная трагедия произошла в одной из квартир девятиэтажного дома на улице им. 39-ой Гвардейской дивизии в Волгограде. Как сообщил ИА «Высота 102» следователь СО по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области Даниил Ким, 69-летний отец, который овдовел два года назад, убил своего 44-летнего сына, страдающего ДЦП, а потом покончил с собой. Тревогу подняла соседка, которая не смогла дозвониться до пожилого мужчины, которому помогала. Полицейские, прибывшие на вызов, через ее балкон проникли в квартиру, где перед их глазами предстала страшная картина. В одной из комнат стражи порядка обнаружили тело сына, а на кухне нашли и мертвого отца. В своей предсмертной записке он написал, что не может больше жить и забирает с собой сына, который без него не проживет.

Следователи выяснили, что незадолго до смерти супруги волгоградец, бывший когда-то военным, сильно запил. Но тогда соседям и друзьям удалось уговорить его лечь в наркодиспансер. Медики смогли помочь ему, и вдовец бросил пить. Правда, по словам соседей, сыну он помогать не стремился, и хотя они жили вместе, общение у них не складывалось. Соседи, как могли, помогали больному мужчине.

Удалось также выяснить, что у овдовевшего волгоградца были, по всей вероятности, психические расстройства, и сама трагедия произошла за несколько дней до того, как он должен был отправиться к психиатру. Возможно, что его подкосила быстрая кончина супруги - у женщины обнаружили рак на поздней стадии, когда лечению болезнь уже не поддавалась. Известно, что за день до случившегося, соседка встретила старшего мужчину и предложила проведать его сына, а также помочь по хозяйству, но тот отказался, сославшись на головную боль.

В отношении 69-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



