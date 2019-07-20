Общество

В Волгоградской области почти слепой иностранец пытался выкупить сограждан у полиции

Общество 20.07.2019 08:38
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20.07.2019 08:38


Попытка "помочь" землякам, преступив закон, может обернуться для жителя Узбекистана серьезными неприятностями. Как рассказал ИА "Высота 102" исполняющий обязанности руководителя Николаевского МрСО Владимир Суров, во время рейда, проводимого сотрудниками МВД в Быковском районе, стражи порядка выявили двух сельхозрабочих из Узбекистана, у которых был просрочен рабочий патент. Мужчинам, помимо штрафа, грозила высылка из страны с последующим запретом на въезд на территорию России. Нарушителей пригласили в отдел полиции для составления протокола. Они рассказали о своей беде своему 40-летнему соотечественнику, который приехал в Россию, чтобы работать и лечиться. У мужчины серьезнейшие проблемы со зрением, -17, и он почти ничего не видит без специальных линз.
Тот выслушал своих земляков и посоветовал им не ходить в миграционную службу, а отправился туда сам. Мужчина пытался уговорить инспектора не давать ход делу и даже стал предлагать сотруднику МВД "вознаграждение" - 15 тысяч рублей. Правоохранитель несколько раз повторил посетителю, что взятка уголовно наказуемое деяние. Тогда иностранец попросил дать ему уголовный кодекс, чтобы ознакомиться с соответствующими статьями. Взяв книгу, мужчина положил деньги на стол, в этот момент правоохранитель понял, что остановить правонарушителя не удастся и вызвал из "дежурки" коллег, чтобы зафиксировать факт дачи взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

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