В Волгоградской области застройщики не раскрыли данных о половине строящихся домов

Экономика 19.07.2019 14:47
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19.07.2019 14:47
Застройщики Волгоградской области разместили данные о состоянии только половины всех строящихся в регионе объектов в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение Минстроя России, статистику по регионам озвучил сегодня во время селекторного совещания замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Согласно действующему законодательству, застройщики обязаны размещать в системе данные о строящихся объектах, однако не все субъекты занялись этой работой. Так, в ЕИСЖС застройщик обязан либо обновить проектную декларацию с указанием перехода на проектное финансирование и использование механизма счетов эскроу, либо получить заключение о соответствии критериям, утвержденным Правительством РФ, для сохранения возможности привлечения средств граждан по старой схеме.
По состоянию на 18 июля средний процент заполняемости ЕИСЖС составляет 53%. У Волгоградской области этот показатель чуть ниже - 52%. Лидерами являются республика Хакасия - 98%, Алтай - 97% и Чеченская республика - 96%. Все 100% только у одного региона - Ненецкая АО, но здесь реализуется всего один (!) проект. В Москве показатель заполняемости ЕИСЖС составляет 71%.
В Южном федеральном округе лидирует г. Севастополь - 81%. В соседней с Волгоградской областью Калмыкии раскрываемость данных по строящимся объектам на уровне 57%.
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