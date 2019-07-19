Общество 19.07.2019 11:07
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19.07.2019 11:07
Бесхозные квартиры в Медведовском сельском поселении Иловлинского района местной администрации придется поставить на учет. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102 ” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Иловлинский районный суд. Ничейную жилплощадь обнаружили при проверке сотрудники прокуратуры. Они выяснили, что у сельской администрации была информация об отсутствии собственников у восьми пригодных для проживания квартир. Однако долгое время там не принимали меры по признанию недвижимого имущества бесхозяйным, это было необходимо для оформления жилья в муниципальную собственность. При этом в улучшении жилищных условий нуждались 12 местных жителей.
Суд поддержал иски прокурора о понуждении муниципалитета принять меры к оформлению бесхозяйного жилья. Когда решения вступят в законную силу их исполнение проконтролирует прокуратура Иловлинского района.
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