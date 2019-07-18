В Волгоградской области полуторагодовалая девочка едва не утонула в колесе от трактора

Происшествия 18.07.2019 11:20
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18.07.2019 11:20
Тяжелыми последствиями для малолетней жительницы Руднянского района обернулось ЧП, случившееся во дворе ее дома. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне около семи часов вечера из села Лемешкино в центральную районную больницу в тяжелом состоянии привезли полуторагодовалую девочку. Врачи диагностировали, что она тонула в пресной воде. По предварительным данным, она упала в воду, которая находилась в колесе от трактора. Колесо лежало во дворе ее дома, в нем хранилась вода для полива. Сейчас девочка находится в реанимации, ей проводят противоотечную терапию, оказывают кислородную поддержку - воздух через трубку подается в нос маленькой пациентки.
Информация уточняется.
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