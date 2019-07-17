Магия числа «228»: Второй кандидат в губернаторы Волгоградской области собрал подписи

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Общество 17.07.2019 14:35
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17.07.2019 14:35
Сегодня второй по счету кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал документы в избирком на регистрацию. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе избирательной комиссии области. 228 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку сдал выдвиженец от КПРФ, секретарь Сталинградского обкома Алексей Буров.
Также коммунист оповестил избирком о трех кандидатурах, одна из которых в случае его избрания займет пост члена Совета Федерации. В этот список вошли: лидер Сталинградского обкома Тамара Головачева, Ирина Охременко и депутат облдумы Евгений Шаманаев.
В течение 10 дней облизбирком проверит представленные сведения и в течение 10 дней рассмотрит вопрос о регистрации кандидата.
Срок подачи документов на регистрацию для участия в выборах главы региона завершится 24 июля. Всего на должность губернатора Волгоградской области выдвинулись 8 человек. Накануне документы в комиссию сдал кандидат от «Единой России», глава региона Андрей Бочаров. Выборы состоятся 8 сентября.
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