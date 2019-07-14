«Уличный артист»: самые поющие волгоградцы живут в Кировском районе





Кировский район лидирует по количеству заявок на участие в городском конкурсе «Уличный артист», посвященном 430-летию города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, проект предоставляет возможность талантливым волгоградцам продемонстрировать свои творческие способности – в вокале, игре на музыкальных инструментах, цирковом искусстве. Отборочные туры продолжатся до середины августа. Второй по активности – Краснооктябрьский район, на третьем месте Тракторозаводский. При этом количество поющих конкурсантов в пять раз превышает количество танцующих.

Прослушивание проходит по выходным на верхней террасе Центральной набережной. Жюри отсмотрело уже более 30 номеров. Нередко желающие выступить находятся прямо среди зрителей во время показательных выступлений. В таких случаях наставники проекта идут навстречу волгоградцам, предоставляя им сцену и микрофон.

Отборочные туры будут проходить все лето на различных открытых площадках областного центра. Впереди еще три этапа - 21 июля, 4 и 18 августа. Все они состоятся на верхней террасе набережной. Победители конкурса продемонстрируют свое искусство во время празднования Дня города. Призеров в каждой из возрастных групп наградят дипломами и призами.

К участию в творческом состязании приглашаются как отдельные исполнители, так и коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные). Конкурсная программа проводится по нескольким возрастным группам: «Дети» (участники в возрасте от 8 до 14 лет включительно), «Молодёжь» (от 15 до 30 лет включительно), «Взрослые» (от 31 года), а также «Смешанная».

Заявки на прослушивание можно подать в учреждения культуры всех восьми районов города или на сайте администрации Волгограда.



