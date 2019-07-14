Общество

В Волгограде задержка зарплаты обернулась для МУПа денежным штрафом

Общество 14.07.2019 12:18
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14.07.2019 12:18


МУП «Метроэлектротранс» оштрафовали на 32000 рублей за несвоевременную выплату зарплаты сотрудникам, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда. Муниципальное предприятие было привлечено к административной ответственности в марте текущего года постановлением Государственной инспекции труда по Волгоградской области. МУП не согласилось с таким наказанием и обратилось в суд. Представители предприятия просили оспариваемое постановление изменить, назначив административное наказание в виде предупреждения. «Метроэлектротранс» настаивал на том, что наказание в виде административного штрафа является чрезмерным и не соответствующим степени тяжести совершенного правонарушения. Несвоевременность выплаты заработной платы за ноябрь 2018 года в МУПе объяснили объективными причинами, а именно тяжелым финансовым положением. Ответчик утверждал, что работникам была начислена и выплачена компенсация за задержку заработной платы, а сама задержка выплаты заработной платы составила 1-2 дня.
Судом установлено, что МУП нарушило трудовое законодательство. Так, выплата заработной платы за ноябрь 2018 года работникам организации совпала с выходным нерабочим днем (15 декабря), а значит, выплата заработной платы должна была быть произведена 14 декабря. Однако в нарушении ч.8 ст.136 ТК РФ заработная плата за ноябрь 2018 года работникам МУП «Метроэлектротранс» была произведена 17 и 18 декабря.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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