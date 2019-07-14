В Волгограде задержка зарплаты обернулась для МУПа денежным штрафом





МУП «Метроэлектротранс» оштрафовали на 32000 рублей за несвоевременную выплату зарплаты сотрудникам, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда. Муниципальное предприятие было привлечено к административной ответственности в марте текущего года постановлением Государственной инспекции труда по Волгоградской области. МУП не согласилось с таким наказанием и обратилось в суд. Представители предприятия просили оспариваемое постановление изменить, назначив административное наказание в виде предупреждения. «Метроэлектротранс» настаивал на том, что наказание в виде административного штрафа является чрезмерным и не соответствующим степени тяжести совершенного правонарушения. Несвоевременность выплаты заработной платы за ноябрь 2018 года в МУПе объяснили объективными причинами, а именно тяжелым финансовым положением. Ответчик утверждал, что работникам была начислена и выплачена компенсация за задержку заработной платы, а сама задержка выплаты заработной платы составила 1-2 дня.

Судом установлено, что МУП нарушило трудовое законодательство. Так, выплата заработной платы за ноябрь 2018 года работникам организации совпала с выходным нерабочим днем (15 декабря), а значит, выплата заработной платы должна была быть произведена 14 декабря. Однако в нарушении ч.8 ст.136 ТК РФ заработная плата за ноябрь 2018 года работникам МУП «Метроэлектротранс» была произведена 17 и 18 декабря.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



