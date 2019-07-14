В Волгограде на пикете оппозиционеры потребовали у «Единой России» ответить за обещания













Организаторы – Левый фронт Волгоградской области изначально заявляли, что целью акции станет требование к партии «Единая Россия» отчитаться о выполнении обещаний, данных на выборах в 2014 году. По итогам сегодняшнего пикета планируется подписать и направить в региональный политсовет «Единой России» и к главе области резолюцию.

За акцией оппозиционных сил со стороны наблюдали сотрудники полиции, а также люди в гражданской одежде. Они не вмешивались в происходящее, только сфотографировали некоторые плакаты. Примечательно, что в самом начале акции на площади произошел небольшой инцидент с работниками районного МБУ ЖКХ. Пикетчики попросили отогнать в сторону автомобиль коммунальщиков, который, по их словам, мешал им проводить акцию. Машину отогнали.





По случайному стечению обстоятельств, сотрудники МБУ ЖКХ развели в это время на площади активную деятельность: одни работали лопатами и граблями, другие пололи сорняки и что-то сажали.





Пикетчики молча развернули свои плакаты и выстроились лицом к проспекту Ленина.





На санкционированный часовой пикет в Волгограде сегодня вышли сторонники оппозиционных политических сил и движений. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», на площадке у театра «Царицынская опера» к 18.00 собрались около 30 человек. Форма проведения таких акций как пикет не подразумевает публичных выступлений, поэтому люди молча стоят, держа в руках плакаты.