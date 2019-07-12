«Это скачек в будущее»: столичных гостей впечатлила система здравоохранения Волгоградской области





Организация системы здравоохранения в Волгоградской области произвела на председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрия Морозова и его столичных коллег сильные впечатления. Как сообщает ИА "Высота 102", глава думского комитета, который сегодня находится с визитом в Волгограде, не смог скрыть своего восторга от увиденного в 25-ой больнице скорой медицинской помощи, волгоградском областном онкоцентре и других медучреждениях, где ему удалось побывать. "Я просто нахожусь под серьезнейшим впечатлением, - заявил Дмитрий Морозов журналистам на просьбу прокомментировать существующую в регионе систему здравоохранения. "Видеть это развитие - это буквально скачек в будущее. Это очень отрадно", - не скупился на восторженные эпитеты депутат, который также является координатором партийного проекта "Здоровое будущее".





По его словам, в волгоградском регионе изменения генерируются руководством региона и носят системный характер, что и дает такой результат. "В основе их находится анализ ситуации, понимание того, какие направления здравоохранения и как нужно развивать, постановка четких целей и их достижения", - считает Морозов. По его словам, не случайно Волгоградская область получила статус "Равнение на регион" в рамках проекта "Здоровое будущее" - это своеобразный "знак качества", подающий сигнал другим регионам к чему надо стремиться и с кого брать пример.





Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой также не поскупился на добрые слова в адрес системы оказания медицинской помощи в Волгоградской области. "Я не первый раз здесь. Приятно видеть, как меняется здравоохранение здесь, в области", - сказал Краевой. По его словам, главная цель всех преобразований - сделать медицинскую помощь эффективной, доступной и качественной. Именно для этого, отметил замминистра, и проводятся эти структурные изменения в системе здравоохранения Волгоградской области.





Как уже сообщалось, до 2024 года в регионе будут сформированы четыре макромедицинских округа на базе больниц №№ 7, 15, 25 в Волгограде, № 1 имени Фишера в Волжском. За ними закрепят координацию оказания экстренной медицинской помощи, первичной медицинской помощи, поликлинической помощи и частично специализированной помощи, наделив эти центры координационными и организационно-методическими функциями. Чтобы опорные медучреждения полностью соответствовали амбициозным задачам, продолжается их дооснащение. В больницах № 15 Волгограда и № 1 Волжского проводится капитальный ремонт и реконструкция.

Краевой отметил, что в итоге жители Волгоградской области смогут получить эффективную медицинскую помощь немедленно и в любое время.





Напомним, сегодня в Волгограде проводится выездное заседание комитета Госдумы РФ по охране здоровья. В городе работают представители Минздрава РФ, главные внештатные специалисты — эксперты ознакомились с губернаторским проектом по совершенствованию оказания экстренной медицинской помощи жителям Волгоградской области. В рамках выездного заседания профильного комитета Госдумы в Волгограде на базе областного онкоцентра прошел "круглый стол" на тему: "Организация экстренной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации. Проблемы федерального и регионального законодательного регулирования".



