Муниципальные службы Волгограда во всеоружии встретили очередной аномальный дождь





Общий объем осадков в Волгограде к концу рабочего дня достиг отметки 23 мм, что составляет 59% от среднемесячной нормы, сообщает ИА «Высота 102». По информации мэрии города, ситуация находится под контролем. С самого начала дождя сотрудники коммунальных служб начали дежурить во всех районах, оперативно очищая лотковую часть дорог от листвы, мусора и грунта. В Краснооктябрьском районе силами МБУ «Северное» был оперативно устранен засор ливневой канализации на малом проспекте Ленина – между ул. 39-й Гвардейской и пр. Металлургов. В Центральном районе специалисты прочистили дождеприемники на улицах 7-й Гвардейской, Балонина в районе автовокзала, а в Дзержинском – на улице Исторической. На рокадной дороге и других участках городских дорог из-за сильных потоков воды на проезжую часть вынесло несколько ограничительных сигнальных пластиковых баков. Дорожные службы их оперативно убрали, обеспечив свободное движение. Сейчас все баки возвращены на свои места.





В администрации Волгограда отмечают, что на линии скоростного трамвая в подземной части и в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе обстановка стабильна - насосное оборудование успешно справляется с отводом воды. Сейчас все муниципальные службы остаются в состоянии повышенной готовности. По прогнозам специалистов, дождливая погода в Волгограде сохранится до конца суток.



