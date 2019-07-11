Расследования

В Волгограде экс-налоговик выслушала приговор за помощь знакомому бизнесмену

Расследования 11.07.2019 14:53
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11.07.2019 14:53


Виновной в превышении должностных полномочий признал сегодня Центральный районный суд Волгограда бывшего заместителя начальника налоговой инспекции. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, экс-замначальника ИФНС России по Центральному району приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года, желая помочь знакомому коммерсанту, обвиняемая ввела в заблуждение своих подчиненных относительно снятия судом обеспечительных мер с расчетного счета его фирмы. После этого бизнесмен получил возможность распоряжения находившимися на счетах денежными средствами в сумме более 100 млн рублей, которые были им потрачены по своему усмотрению.
В результате указанных действий организацией коммерсанта не уплачена недоимка по налогам в сумме свыше 35,4 млн рублей.
Вину в инкриминируемом деянии бывшая сотрудница налоговой службы не признала.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со службой собственной безопасности УФНС России по региону. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Государственное обвинение настаивало на назначении подсудимой наказания в виде 3 лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти в течение 2 лет. По мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании.

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