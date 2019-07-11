Землю под Дворцом спорта в Волгограде продают за миллион рублей

Общество 11.07.2019 14:25
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11.07.2019 14:25
Арендатор земли, занимаемой зданием Дворца спорта в Волгограде, получил исключительное право на приобретение данного земельного участка по льготной цене, которая меньше кадастровой стоимости в 40 раз. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитража, ООО "Аэробус", которое является собственником здания Дворца спорта с 24 ноября 2005 года на основании постановления Волгоградского областного совета профсоюзов, 11 января текущего года обратилось в департамент муниципального имущества администрации Волгограда с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка за плату без проведения торгов. Площадь земельного участка, в границах которого расположен Дворец спорта, составляет 10115 кв.м. ООО "Аэробус" пользуется этой землей на основании договора аренды от 22 января 2007 года.
Как следует из документов, департамент подготовил договор купли-продажи от 8 февраля 2019 года, но по одному из пунктов у сторон возникли разногласия, которые и заставили ООО "Аэробус" обратиться в суд. Касаются они денежных вопросов. Так, ответчик прописал в договоре, что цена земельного участка на день заключения договора составляет 6 128 051,37 руб. Расчет был сделан в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 26 июня 2012 года "Об установлении порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов". В данном случае выкупная цена составляет 15% от кадастровой стоимости, т.е от 40 853 675,8 руб.
ООО "Аэробус" в свою очередь требовало рассчитать выкупную стоимость в соответствии с положениями Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" в размере 2,5% от кадастровой стоимости, что получается в сумме 1 021 341,90 руб.
Изучив все материалы дела суд пришел к выводу, что поскольку переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды земельного участка было осуществлено до 01.07.2012 г., то в рассматриваемом случае его выкупная цена подлежит определению исходя из 2,5% кадастровой стоимости.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Отметим, что согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Аэробус" являются ООО "СПОРТЭК" (размер доли - 60,55) и Волгоградский областной совет профсоюзов (размер доли - 39.45). Уставный капитал общества составляет 35 919 900 рублей.
Напомним, что волгоградские профсоюзы объявили о решении передать Дворец спорта в собственность Волгоградской области в сентябре 2018 года. В организации признали невозможность содержания дорогостоящего объекта и необходимость его реконструкции, которую в облсовпрофе не могли осилить. По задумке региональных властей, Дворец спорта должен вернуть былое свое предназначение, став спортивным и культурным центром города. В настоящее время в здании идет капитальный ремонт.
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