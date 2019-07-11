Выборы

Имя нового сенатора от администрации Волгоградской области прозвучит в избиркоме

Выборы 11.07.2019 11:44
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11.07.2019 11:44


Вопрос дальнейшего участия в выборах кандидата в губернаторы Владимира Полякова рассмотрит облизбирком завтра,12 июля. Как заявил сегодня журналистам на брифинге председатель ИКВО Виктор Черячукин, выдвиженец от партии «Национальны курс» накануне принес недостающие документы, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, ранее Поляков предоставил неполный перечень документов, необходимых для прохождения муниципального фильтра. В частности, партиец не назначил своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам и не оформил на его имя доверенность. Данный шаг требуется для открытия специального избирательного счета, на котором будут аккумулироваться денежные средства претендента на пост губернатора. В частности, листы поддержки кандидата оплачиваются именно с этого источника. 
В отношении остальных семи кандидатов в губернаторы облизбирком уже принял решение о регистрации уполномоченных представителей и выдаче разрешений на открытие спецсчетов в «Сбербанке».
Следующий этап предвыборной кампании – представление документов на регистрацию. Он продлится с 16 до 24 июля. От кандидатов требуется собрать в свою поддержку 228 подписей депутатов представительных органов или избранных на выборах глав муниципальных образований. Также необходимо составить список из трех претендентов на должность сенатора от администрации Волгоградской области, один из которых в случае избрания кандидата станет членом СовФеда РФ. В настоящее время эту должность занимает Елена Попова. Кроме того, избирком должен убедиться в том, что кандидат не хранит деньги в иностранных банках и не пользуется заграничными финансовыми инструментами.
Решение о регистрации кандидатов облизбирком примет в течение 10 дней со дня представления документов. Имя последнего зарегистрированного кандидата станет известно 2 августа. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.  
Всего выдвинуто 8 кандидатов: Андрей Бочаров ( «Единая Россия»), Алексей Буров  (КПРФ), Эдуард Давыдовский ( «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Владимир Рублев (ЛДПР), Дмитрий Любитенко («Яблоко»), Сергей Полещук («Справедливая Россия»), Виктор Левчук («Партия ветеранов России»), Владимир Поляков («Национальный курс»).

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