Резкое повышение цен на квартиры Волгоград не коснулось





Рынок новостроек России вступил в новую эру — переход на эксроу-счета. Однако некоторым застройщикам правительство дало возможность продавать квартиры по старой схеме при определенных условиях. Что это за условия и в каких новостройках Волгограда сейчас можно купить квартиры по выгодным ценам ИА «Высота 102» рассказала директор инвестиционно-строительной компании «Ваш выбор» Жанна Божко.

«С 1 июля 2019 года не все новостройки продаются через эскроу. По старой схеме правительство дало возможность продавать квартиры крупным и надежным застройщикам и то при определенных условиях: строительная готовность объекта должна быть более 30% и количество заключенных Договоров долевого участия в жилом комплексе — более 10%.

Все наши жилые комплексы, а именно ЖК «Республика», ЖК «Царица», ЖК «Хороший» и другие, получили Заключение о степени готовности — они могут и будут реализовываться по старым правилам. Для наших покупателей это означает, что на стоимость квартир в этих домах будут влиять только темпы строительства и приближающийся срок сдачи.

Так что глобальные перемены, связанные с резким повышением цен на квартиры в строящихся домах, нас не коснулись. И даже напротив, сегодня мы готовы предлагать уникальные цены в наших жилых комплексах. И напомним, что страховые отчисления в компенсационный фонд никто не отменял, так что за безопасность своих денежных средств можно не переживать!»

Кстати, квартиры во второй очереди жилого комплекса «Царица» реализуются по стартовым ценам от 36 000 руб/м2. Это три комфортабельных кирпичных 16-ти этажных дома в пяти минутах от центра, строящиеся в спальном районе, в пойме р. Царица. Первый дом уже введен в эксплуатацию. Во второй очереди строительства двухкомнатную квартиру в 56 кв. метров можно приобрести по цене от 2 000 000 рублей.

На финальной стадии и строительство жилого дома «Хороший» в Дзержинском районе. Качественный кирпичный дом, строится по уникальной технологии «теплый дом». Квартиры в нем реализуются в июле по акционной цене — от 43 000 р/м2. И кстати, это единственное предложение на рынке Волгограда, где покупатель может выбрать себе квартиру с газовой либо электрической плитой.

ЖК «Республика» и ЖК «Новый» в 100 метрах от ТРЦ «Мармелад» предлагают самые различные варианты квартир по планировкам и цене, что позволяет сделать выбор каждому по своим предпочтениям. А удобное месторасположение дает возможность выезда в любой район города за несколько минут.





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