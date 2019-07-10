Режимы сброса воды на Волжской ГЭС подправили с учетом маловодья





Сегодня Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе филиала ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС", с 11 июля по 10 августа средний расход составит 5300 – 5500 м³/с. В предыдущем периоде средние сбросные расходы составляли 5500 м³/с.

Отмечается, что режимы работы Волжской ГЭС установлены на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Они учитывают информацию Росгидромета о прогнозируемом низком притоке воды в большинство водохранилищ в июле и 3 квартале текущего года.

Во втором квартале текущего года приток воды в водохранилища на Волге был ниже нормы на 30% и составил 112 км³ (норма 161 км³). В июне аналогичный показатель был ниже нормы на 23% и составил 18,1 км³ (норма 23,6 км³). Дальнейший режим работы гидростанции определит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, а также предложений водопользователей.



