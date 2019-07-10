Экология

Режимы сброса воды на Волжской ГЭС подправили с учетом маловодья

Экология 10.07.2019 17:14
876 3
10.07.2019 17:14


Сегодня Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе филиала ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС", с 11 июля по 10 августа средний расход составит 5300 – 5500 м³/с. В предыдущем периоде средние сбросные расходы составляли 5500 м³/с.
Отмечается, что режимы работы Волжской ГЭС установлены на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Они учитывают информацию Росгидромета о прогнозируемом низком притоке воды в большинство водохранилищ в июле и 3 квартале текущего года.
Во втором квартале текущего года приток воды в водохранилища на Волге был ниже нормы на 30% и составил 112 км³ (норма 161 км³). В июне аналогичный показатель был ниже нормы на 23% и составил 18,1 км³ (норма 23,6 км³). Дальнейший режим работы гидростанции определит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, а также предложений водопользователей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Всемирно известная после ЧМ-2018 волгоградская мошкара «взяла отпуск»
25.06.2019 11:52
13995 14
Главе Роспотребнадзора в Волгограде внесено представление за укрывательство "левых" ассенизаторов
19.06.2019 13:31
11319 7
Жизнь в антисанитарии: как в Волгограде "облагораживают" территории мусорными свалками
07.07.2019 15:28
10572 0
Экология
09.07.2019 11:53
Экология 09.07.2019 11:53
10617 5 Обсудить

0
Далее
Экология
08.07.2019 15:05
Экология 08.07.2019 15:05
2656 4 Обсудить

0
Далее
Экология
08.07.2019 14:40
Экология 08.07.2019 14:40
815 1 Обсудить

0
Далее
Экология
07.07.2019 15:28
Экология 07.07.2019 15:28
10572 0 Обсудить

0
Далее
Экология
04.07.2019 22:04
Экология 04.07.2019 22:04
7578 2 Обсудить

0
Далее
Экология
30.06.2019 14:03
Экология 30.06.2019 14:03
6742 0 Обсудить

0
Далее
Экология
28.06.2019 15:52
Экология 28.06.2019 15:52
2323 0 Обсудить

0
Далее
Экология
27.06.2019 15:30
Экология 27.06.2019 15:30
8786 8 Обсудить

0
Далее
Экология
26.06.2019 17:42
Экология 26.06.2019 17:42
1789 2 Обсудить

0
Далее
Экология
26.06.2019 12:43
Экология 26.06.2019 12:43
4465 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 17:24
Экология 25.06.2019 17:24
6380 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 16:41
Экология 25.06.2019 16:41
2266 10 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 11:52
Экология 25.06.2019 11:52
13995 14 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 09:59
Экология 25.06.2019 09:59
695 2 Обсудить

0
Далее
Экология
23.06.2019 15:42
Экология 23.06.2019 15:42
4776 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде поставлена точка в громком деле о заказном убийстве Смотреть фотографииCмотреть видео
18:38
Подследственный генерал Музраев поблагодарил медиков «Лефортово»Смотреть фотографии
17:43
Волгоградский облсуд подтвердил вину водителей маршруток в блокировании проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
17:14
Режимы сброса воды на Волжской ГЭС подправили с учетом маловодьяСмотреть фотографии
17:08
Директора частной АЗС в Волгограде будут судить за "припрятанный" НДССмотреть фотографии
16:54
В Волгоград из Урюпинска в тяжелом состоянии доставили отравившуюся уксусом женщинуСмотреть фотографии
16:41
Отобранный у коммерсантов пляж встречает юбилей Волжского в состоянии помойки Смотреть фотографииCмотреть видео
16:11
«Ростех» и «Ростелеком» разработают дорожную карту развития сетей 5GСмотреть фотографии
16:06
Убийство, мошенничество и хищение госимущества: кандидаты в Волгоградскую облдуму сознались в преступлениях Смотреть фотографии
15:36
Газопровод в Волгограде повредили землекопы-нелегалыСмотреть фотографии
14:58
«Встал на сторону алиментщика»: история из студии «Пусть говорят» с громким разводом «Миссис Волгоград-2018» переместилась в судСмотреть фотографии
14:10
«Виновен!»: в Волгограде вынесли приговор подстрекателю к убийству авторитетного бизнесмена Смотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области появится реестр безопасных детских лагерейСмотреть фотографии
12:55
«Наши квартиры недооценили»: жители аварийной пятиэтажки в Волгограде пошли в суд за достойной компенсацией Смотреть фотографии
11:32
На юге Волгограда прорыв газовой трубы осложнил жизнь автомобилистамСмотреть фотографии
11:23
Закрытый на ремонт Центральный бассейн в Волгограде потребовал обследованияСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области прокуроры указали на дефицит каталок в районной больницеСмотреть фотографии
09:48
Лже-сотрудники служб безопасности банков за сутки украли у жителей Волгоградской области миллион рублейСмотреть фотографии
21:32
В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и иномаркаСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде из зарослей склона Царицы изгоняют гниль и болезни Смотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Следователи выясняют причины смертельного пожара в ВолжскомСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде приготовились спасать исторический фасад старейшей гостиницыСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области больную девочку оставили без необходимых медицинских изделийСмотреть фотографии
16:14
Назвали дату завершения «бесконечного» капремонта Центрального бассейна в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
15:55
«Ростелеком» представил уникальную услугу оптимизации бизнес-процессовСмотреть фотографии
15:42
Осужден житель Волгограда, избивший до смерти 84-летнюю мать за грязную посудуСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области полицейских дважды за сутки поднимали по тревоге для поиска подростковСмотреть фотографии
14:20
"Взятки и подмена органов": в Волгограде начался суд над бывшим главным патологоанатомом региона Смотреть фотографии
14:17
В Волгограде вскрыли факт хищения управляющей компанией 2,3 млн рублейСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области бизнесмена приговорили к 2 годам колонии за "игры" с налоговойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 