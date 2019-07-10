В Волгоград из Урюпинска в тяжелом состоянии доставили отравившуюся уксусом женщину

Происшествия 10.07.2019 16:54
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10.07.2019 16:54
Сильный химический ожог полости рта, глотки и пищевода получила 44-летняя жительница Урюпинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренны службах, сегодня женщину, которая находится в тяжелом состоянии, доставили в Волгоград на вертолете санавиации. Пострадавшую госпитализировали в 25-ю больницу скорой медицинской помощи. По предварительным данным, женщина отравилась уксусной эссенцией.
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