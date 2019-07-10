Телеком

«Ростех» и «Ростелеком» разработают дорожную карту развития сетей 5G

Телеком 10.07.2019 16:11
500 0
10.07.2019 16:11


Госкорпорация «Ростех», ПАО «Ростелеком» и Правительство Российской Федерации заключили трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития в России нового поколения подвижной беспроводной связи (5G). Соглашение определяет направления развития, входящие в зону ответственности каждого из его участников. Основным механизмом реализации соглашения станет Дорожная карта, которую «Ростех» и «Ростелеком» разработают вместе, а затем представят в Правительство. О этом ИА «Высота 102» сообщили  в пресс-службе компании «Ростелеком».
«Ростех» обеспечит разработку разделов проекта Дорожной карты, касающихся развития отечественных технологий и оборудования, разработки и продвижения на рынок отечественных решений, формирования рынка и стимулирования спроса на отечественные решения и оборудование, обеспечение лидерства на глобальных технологических рынках.
«Речь идет о критически важных технологиях и создании современной, надежной, кибербезопасной инфраструктуры связи, которая на многие годы вперед определит успех развития цифровой экономики в России. Именно сети пятого поколения станут основой для широкого внедрения технологий интернета вещей, искусственного интеллекта, распределенного реестра, больших данных и др. Отечественная промышленность и операторы связи уже ведут активную совместную работу в этом направлении. Есть серьезные заделы, накоплены компетенции, которые позволяют комплексно реализовать задачу построения сетей 5G на высоком уровне», – сообщил заместитель Генерального директора Госкорпорации «Ростех» Александр Назаров, подписавший Соглашения со стороны Корпорации.
«Ростелеком» будет отвечать за разработку разделов проекта Дорожной карты, касающихся развертывания инфраструктуры для внедрения мобильных сетей связи пятого поколения преимущественно с использованием отечественных решений и технологий, а также формирования рынка и стимулирования спроса на сервисы и услуги на базе мобильных сетей связи пятого поколения.
«Мы понимаем, что разработка дорожной карты, определяющей перспективы развития мобильных сетей связи пятого поколения, невозможна только силами участниками подписанного соглашения, поэтому обязательно будем привлекать к работе операторов рынка, экспертное сообщество и другие заинтересованные стороны. Только вместе мы сможем найти оптимальные решения, которые ускорят появление в России сетей 5G и сделают нашу страну одним из лидеров внедрения новых полезных сервисов на их базе, включая умные города, индустриальный интернет вещей, беспилотный транспорт. А в итоге — повысить качество жизни, помочь росту эффективности государства и бизнеса», — говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. 
Кроме того, «Ростелеком» и «Ростех» будут совместно разрабатывать разделы Дорожной карты, касающиеся обеспечения мобильных сетей связи пятого поколения частотами, функциональных и технических требований к оборудованию и программному обеспечению, потребительским характеристикам отечественных конечных технологических решений, а также оценки объема необходимого отечественного оборудования для реализации поставленных задач.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
ЕГЭ 2019: система видеонаблюдения «Ростелекома» отработала более 4,5 млн часов
02.07.2019 15:49
1120 0
«Дом.ru Бизнес» поможет предпринимателям «Легким стартом»
02.07.2019 11:40
606 0
День России волгоградцы встретили вместе с «Ростелеком»
13.06.2019 16:31
551 0
Телеком
09.07.2019 15:55
Телеком 09.07.2019 15:55
1263 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.07.2019 10:39
Телеком 09.07.2019 10:39
578 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.07.2019 11:24
Телеком 08.07.2019 11:24
1197 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.07.2019 16:44
Телеком 03.07.2019 16:44
4058 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.07.2019 14:48
Телеком 03.07.2019 14:48
692 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.07.2019 12:53
Телеком 03.07.2019 12:53
912 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.07.2019 15:49
Телеком 02.07.2019 15:49
1120 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.07.2019 11:40
Телеком 02.07.2019 11:40
606 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.07.2019 11:35
Телеком 02.07.2019 11:35
432 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.06.2019 12:57
Телеком 27.06.2019 12:57
4110 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.06.2019 17:57
Телеком 26.06.2019 17:57
1259 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.06.2019 14:20
Телеком 26.06.2019 14:20
606 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
25.06.2019 15:55
Телеком 25.06.2019 15:55
2120 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.06.2019 14:43
Телеком 24.06.2019 14:43
621 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
19.06.2019 15:06
Телеком 19.06.2019 15:06
4375 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде поставлена точка в громком деле о заказном убийстве Смотреть фотографииCмотреть видео
18:38
Подследственный генерал Музраев поблагодарил медиков «Лефортово»Смотреть фотографии
17:43
Волгоградский облсуд подтвердил вину водителей маршруток в блокировании проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
17:14
Режимы сброса воды на Волжской ГЭС подправили с учетом маловодьяСмотреть фотографии
17:08
Директора частной АЗС в Волгограде будут судить за "припрятанный" НДССмотреть фотографии
16:54
В Волгоград из Урюпинска в тяжелом состоянии доставили отравившуюся уксусом женщинуСмотреть фотографии
16:41
Отобранный у коммерсантов пляж встречает юбилей Волжского в состоянии помойки Смотреть фотографииCмотреть видео
16:11
«Ростех» и «Ростелеком» разработают дорожную карту развития сетей 5GСмотреть фотографии
16:06
Убийство, мошенничество и хищение госимущества: кандидаты в Волгоградскую облдуму сознались в преступлениях Смотреть фотографии
15:36
Газопровод в Волгограде повредили землекопы-нелегалыСмотреть фотографии
14:58
«Встал на сторону алиментщика»: история из студии «Пусть говорят» с громким разводом «Миссис Волгоград-2018» переместилась в судСмотреть фотографии
14:10
«Виновен!»: в Волгограде вынесли приговор подстрекателю к убийству авторитетного бизнесмена Смотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области появится реестр безопасных детских лагерейСмотреть фотографии
12:55
«Наши квартиры недооценили»: жители аварийной пятиэтажки в Волгограде пошли в суд за достойной компенсацией Смотреть фотографии
11:32
На юге Волгограда прорыв газовой трубы осложнил жизнь автомобилистамСмотреть фотографии
11:23
Закрытый на ремонт Центральный бассейн в Волгограде потребовал обследованияСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области прокуроры указали на дефицит каталок в районной больницеСмотреть фотографии
09:48
Лже-сотрудники служб безопасности банков за сутки украли у жителей Волгоградской области миллион рублейСмотреть фотографии
21:32
В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и иномаркаСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде из зарослей склона Царицы изгоняют гниль и болезни Смотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Следователи выясняют причины смертельного пожара в ВолжскомСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде приготовились спасать исторический фасад старейшей гостиницыСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области больную девочку оставили без необходимых медицинских изделийСмотреть фотографии
16:14
Назвали дату завершения «бесконечного» капремонта Центрального бассейна в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
15:55
«Ростелеком» представил уникальную услугу оптимизации бизнес-процессовСмотреть фотографии
15:42
Осужден житель Волгограда, избивший до смерти 84-летнюю мать за грязную посудуСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области полицейских дважды за сутки поднимали по тревоге для поиска подростковСмотреть фотографии
14:20
"Взятки и подмена органов": в Волгограде начался суд над бывшим главным патологоанатомом региона Смотреть фотографии
14:17
В Волгограде вскрыли факт хищения управляющей компанией 2,3 млн рублейСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области бизнесмена приговорили к 2 годам колонии за "игры" с налоговойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 