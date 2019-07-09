Общество 09.07.2019 16:44
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09.07.2019 16:44
Вмешательство прокуратуры и суда потребовалось, чтобы обеспечить ребенка необходимыми протезно-ортопедическими изделиями. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По поступившим сведениям, девятилетней девочке - жительницы области были необходимы реклинатор - устройство для поддержания осанки, а также бандаж коленного сустава. Хотя инвалидность девочке не установили, у ее близких были на руках все необходимые медицинские документы. Однако ребенку медицинские изделия долго не выдавали, поэтому мама девочки обратилась за помощью в прокуратуру. Проверка подтвердила правоту женщины и надзорное ведомство подало иск в суд. Служители Фемиды обязали региональный комитет социальной защиты населения обеспечить ребенка всем необходимым.
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