Расследования

"Взятки и подмена органов": в Волгограде начался суд над бывшим главным патологоанатомом региона

Расследования 09.07.2019 14:20
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09.07.2019 14:20


Первое судебное заседание по делу экс-руководителя “Волгоградского областного патологоанатомического бюро” Вадима Колченко и двоих его подчиненных - Натальи Герасименко и Екатерины Черкасовой началось в эти минуты, сообщает корр. ИА “Высота 102” из Дзержинского районного суда. Планировалось, что на сегодняшнем заседании представитель прокуратуры озвучит предъявленные им обвинения. Однако первое судебное заседание продлилось не более часа. Как выяснилось, сегодня на заседание пришли не все потерпевшие, которых всего 12 человек. Из-за неявки двоих потерпевших суд отложил рассмотрение дела на две недели.
Колченко обвиняют в получении двух взяток в крупном размере, организации совершения служебного подлога, превышении должностных полномочий и  мошенничестве с использованием служебного положения. Женщинам предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Со стороны обвинения в деле фигурируют свыше 100 свидетелей.
Колченко сегодня в начале заседания выразил сочувствие семье и мужу скончавшейся женщины, в подмене органов которой его обвиняют. Бывший главный патологоанатом, который сегодня работает разнорабочим, также сообщил, что считает себя невиновным в том, что ему инкриминируют. 
Напомним, Вадима Колченко задержали в мае прошлого года. Первоначально его подозревали только в получении “откатов” от подчиненных. По данным следствия, с февраля 2017 по май 2018 года Колченко получил около 600 тысяч рублей взяток от санитаров Красноармейского и Дзержинского отделений. В обмен он “закрывал глаза” на то, что они брали деньги  с  родственников умерших за подготовку тел к погребению. Позднее его обвинили в подмене органов умершей женщины. Так, в конце января 2017 года при вскрытии  тела 28-летней Елены Мачкалян, которая скончалась после родов от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, Колченко приказал подчиненным уничтожить взятые вирусологические образцы. Позднее их заменили на образцы печени больного гепатитом. По мнению правоохранителей, сделали это для того, чтобы не ухудшать статистику “материнской смертности”.  
Отметим, что после задержания Колченко был арестован. Это произошло 16 мая прошлого года. Перед судебным заседанием он заявил журналистам информагентства, что все его дело - ошибка. “Служба для меня - святое, деньги которые передавали мне санитары шли на хозяйственные нужды. А они, в свою очередь, получали их за оказание услуг. И эта деятельность не запрещена напрямую нашим уставом”, - сказал он тогда. В июне Вадима Колченко отпустили под домашний арест. Сейчас он и его бывшая подчиненная Екатерина Черкасова находятся под подпиской о невыезде, а с Натальи Герасименко взято обязательство о явке.

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