Под Волгоградом главу поселения наказали рублем за нарушения закона о закупках

Общество 08.07.2019 17:47
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08.07.2019 17:47
Штраф выплатит глава администрации Новоквасниковского сельского поселения в Старополтавском районе за нарушение законодательства в сфере закупок. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, в ходе проверки установлено, что глава администрации нарушил установленный срок утверждения плана-графика закупок сельского поселения на 2019 год. В отношении чиновника было возбуждено дело об административном правонарушении. Должностному лицу назначен штраф в размере 5000 рублей.
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