Экономика

Эвотор подключил 500 000 смарт-терминалов

Экономика 08.07.2019 14:21 Реклама
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08.07.2019 14:21


Эвотор (входит в экосистему Сбербанка) зарегистрировал в своей системе 500 000 смарт-терминалов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, за три года работы компании смарт-терминалы Эвотора пробили почти 3 млрд чеков на 1,9 трлн рублей. По данным компании, доля Эвотора в текущих подключениях онлайн-касс превышает 30%. Доля Эвотора на рынке смарт-терминалов составляет 70%.
Андрей Романенко, сооснователь и генеральный директор Эвотора:  «Три года назад мы создали категорию смарт-терминалов. До этого касс, объединяющих ʺжелезоʺ и софт в одном устройстве, не было. За это время каждый четвёртый российский предприниматель сделал выбор в пользу Эвотора. Каждая седьмая онлайн-касса в России – это смарт-терминал «Эвотор». Наша задача — сделать технологии доступными каждому бизнесу».
Эвотор строит экосистему технологических сервисов, которые позволяют предпринимателям повышать конкурентоспособность и эффективность бизнеса. В магазине приложений «Эвотор. Маркет» представлено более 450 приложений для автоматизации товароучета, управления ассортиментом, создания программ лояльности, контроля за сотрудниками и т. д. Сервис оптовых закупок «на_полке», который Эвотор запустил совместно со Сбербанком, помогает предпринимателям управлять ассортиментом в режиме онлайн и экономить время. Новый проект Эвотора по оцифровке «магазинов у дома» позволит малому бизнесу создавать онлайн-витрины и запускать доставку.
По оценкам Эвотора, около трети всех продаж онлайн-касс — это смарт-терминалы. За год доля таких устройств на рынке онлайн-касс выросла в два раза. Спрос на технологии со стороны малого и микробизнеса постепенно формируется. Кроме того, смарт-терминалы покупают и крупные, и средние компании при открытии новых торговых точек и развитии бизнеса.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Фото с сайта hwww.evotor.ru

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