Мост на Волжской ГЭС закрыли для многотонных грузовиков





С сегодняшнего дня на мостовом переходе через Волжскую ГЭС вводится ограничение движения для большегрузного транспорта. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волжского, для грузовых транспортных средств общей массой более 3,5 тонны движение по мостовому переходу ограничивается с 8 июля по 30 сентября с 7.00 до 21.00.

Временное ограничение связано с проведением дорожного ремонта на мостовом переходе. В целях сохранения дорожного полотна, а также для исполнения требований распоряжения на въезде в город работает передвижной пункт весового контроля.





Напомним, о необходимости ограничить движение большегрузов по мосту Волжской ГЭС в жару высказал в конце июня представитель подрядной организации, выполняющей ремонтом объекта.