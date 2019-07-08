В Волгограде «помиловали» двух воришек за кражу световых фигур

Происшествия 08.07.2019 11:31
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08.07.2019 11:31
Две светящиеся фигуры под названием "Шар" похитили зимой текущего года в Волгограде двое братьев, но смогли избежать уголовной ответственности. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Центрального районного суда, уголовное дело в отношении подсудимых, обвиняемых в краже, прекращено в связи с примирением сторон.
Собственник похищенных световых фигур - ГУП "Волгографарм" - простил братьям их выходку, так как они полностью возместили причиненный ущерб и извинились.
Судом установлено, что два брата, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, проходили мимо аптеки и их внимание привлекли световые фигуры "Шар", выполненные из поликомпозита красного цвета. Стоимость одной такой фигуры составляет 15,5 тысячи рублей. С похищенным злоумышленники скрылись, но момент кражи был запечатлен камерой видеонаблюдения.
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