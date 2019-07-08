Происшествия

В Урюпинске Волгоградской области не разъехались две иномарки, среди пострадавших ребенок

Происшествия 08.07.2019 10:07
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08.07.2019 10:07


Мужчина и девочка-подросток попали в больницу после ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне около семи часов вечера на пересечении улицы Трудовой и переулка Соболева. По предварительным данным, 39-летняя женщина-водитель “Volkswagen Tiguan” не пропустила “Lexus SC430” и врезалась в японский спорткар. От удара “Lexus” отбросило на столб. При столкновении травмы получили 14-летняя пассажирка “Volkswagen” и 63-летний водитель “Lexus”.

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