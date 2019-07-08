Аналитика

В Волгоградской области около 14% населения живут за чертой бедности

Аналитика 08.07.2019 11:01
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08.07.2019 11:01


Эти данные приводятся в рейтинге РИА Новости – исследование посвящено доходам населения в регионах по итогам 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на рейтинг, за чертой крайней бедности в Волгоградской области находятся 1,5% населения региона. При этом индекс отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в субъекте составляет 1,35. В списке из 85 субъектов Волгоградская область заняла 61-е место.
Возглавил же рейтинг по уровню доходов населения Ямало-Ненецкий округ. В данном субъекте индекс отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 3,05. Доля жителей, живущих за чертой бедности, здесь составляет 6,2%, а за чертой крайней бедности – всего 0,8%. Хуже всех выглядит Тыва. Индекс отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в этом субъекте – 0,88, за чертой бедности проживают 40,1% населения, за чертой крайней бедности – больше 9% жителей.  
К слову, меньше всего жителей, испытывающих крайнюю нужду, проживает в Москве – всего 0,5%. 
Справка. Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

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