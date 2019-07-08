В Волгоград эвакуировали ребенка с тяжелыми ожогами

Происшествия 07.07.2019 21:45
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07.07.2019 21:45
Маленького пациента с сильными ожогами доставили в областной центр вертолетом “Ансат”. Как рассказали ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, мальчика возрастом 1 год 7 месяцев привезли из Суровикинской ЦРБ. Врачи диагностировали у него ожоги кипятком 2-3 степени на груди, животе и ногах. Площадь ожогов составляет 15% от площади тела. У ребенка развился термический шок. Сейчас за здоровье малыша борются врачи волгоградской БСМП №25.
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