Происшествия

В Волгоград эвакуировали ребенка с тяжелыми ожогами

Происшествия 07.07.2019 21:45
1689 0
07.07.2019 21:45


Маленького пациента с сильными ожогами доставили в областной центр вертолетом “Ансат”. Как рассказали ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, мальчика возрастом 1 год 7 месяцев привезли из Суровикинской ЦРБ. Врачи диагностировали у него ожоги  кипятком 2-3 степени на груди, животе и ногах. Площадь ожогов составляет 15% от площади тела. У ребенка развился термический шок. Сейчас за здоровье малыша борются врачи волгоградской БСМП №25.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО)
07.06.2019 11:24
32329 14
Под Волгоградом гулянка в кафе закончилась стрельбой из ружья, трое ранены (ВИДЕО)
17.06.2019 17:13
19057 2
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка
12.06.2019 11:15
30485 0
Происшествия
07.07.2019 11:34
Происшествия 07.07.2019 11:34
3098 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.07.2019 10:20
Происшествия 07.07.2019 10:20
1739 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.07.2019 09:32
Происшествия 07.07.2019 09:32
915 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.07.2019 11:01
Происшествия 06.07.2019 11:01
1939 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.07.2019 10:03
Происшествия 06.07.2019 10:03
1009 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.07.2019 09:38
Происшествия 06.07.2019 09:38
1811 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.07.2019 05:14
Происшествия 06.07.2019 05:14
2817 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 16:01
Происшествия 05.07.2019 16:01
12678 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 13:26
Происшествия 05.07.2019 13:26
3812 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 12:28
Происшествия 05.07.2019 12:28
867 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 11:26
Происшествия 05.07.2019 11:26
575 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 11:15
Происшествия 05.07.2019 11:15
1717 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 09:00
Происшествия 05.07.2019 09:00
2296 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.07.2019 11:12
Происшествия 04.07.2019 11:12
5244 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.07.2019 17:03
Происшествия 03.07.2019 17:03
3353 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:45
В Волгоград эвакуировали ребенка с тяжелыми ожогамиСмотреть фотографии
20:53
Волгоградский «Ротор» открыл новый сезон ФНЛ победой над курским «Авангардом» - 3:0Смотреть фотографии
17:50
Хамство, очереди и запись вперед: волгоградцы о плюсах и минусах современной медицины Смотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Жизнь в антисанитарии: как в Волгограде "облагораживают" территории мусорными свалкамиСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области больше не осталось бракованных домов для переселенцевСмотреть фотографии
11:34
В больнице №12 Краснооктябрьского района Волгограда из-за задымления проводки эвакуировали людейСмотреть фотографии
10:42
Житель Волгоградской области получил почти 9 лет колонии за семечкиСмотреть фотографии
10:29
В СУ СК по Волгоградской области пока отказались от секретной «перешивки» делСмотреть фотографии
10:20
Местный "кулибин" насмерть разбился на самодельном трицикле под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:41
Под Волгоградом прокуроры нашли бесхозные памятники защитникам СталинградаСмотреть фотографии
09:32
Неизвестный мотоциклист сбил коляску с младенцем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:52
Пострадавшая от нападения быка в Волгоградской области заставила раскошелиться его хозяинаСмотреть фотографии
19:00
Избирком закрыл двери для новых кандидатов в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:09
В Росводресурсах предупредили о нештатных ситуациях в Волгоградской области из-за маловодьяСмотреть фотографии
17:26
Трубы, канаты и металл: рабочие волгоградского "Красного Октября" показали характер футболистовСмотреть фотографии
13:42
На юге Волгограда взялись за ликвидацию озера фекалийСмотреть фотографии
12:37
В центре Волгограда 50 пар станцуют латиноамериканские танцыСмотреть фотографии
11:03
Жители Волгоградской области за сутки отдали 1,5 миллиона рублей “роботам”-мошенникамСмотреть фотографии
11:01
Полтора десятка человек эвакуировали ночью при пожаре в Волгоградской области, есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:13
«Назвали нас «захватчиками»: в Волгоградской области у бюджетников и многодетных отнимают землюСмотреть фотографии
09:38
Двое подростков разбились на скутере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:22
Суд прекратил уголовное преследование врача из Югры за смертельное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:46
В Волгоградской области перевозчика-«прогульщика» лишили лицензииСмотреть фотографии
05:14
В Волгоградской области пастух распродавал чужой скотСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: Заключенные помогают вернуть былое величие Дворцу спорта ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 